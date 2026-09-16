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Сезон арбузов🍉: регоператор «ЭкоЦентр» рассказал, как правильно выбрасывать остатки бахчевых культур С наступлением периода активной продажи бахчевых культур региональные операторы по обращению с ТКО сталкиваются с сезонной проблемой: образлование избыточной жидкости в мусорных контейнерах.

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