Сезон арбузов🍉: регоператор «ЭкоЦентр» рассказал, как правильно выбрасывать остатки бахчевых культур С наступлением периода активной продажи бахчевых культур региональные операторы по обращению с ТКО сталкиваются с сезонной проблемой: образлование избыточной жидкости в мусорных контейнерах.