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Журнал «Профиль»

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Мифы о полном приводе: почему современные системы AWD часто пасуют в сугробах

Мифы о полном приводе: почему современные системы AWD часто пасуют в сугробах

Первый снег превращает город в трассу с ловушками. И тут внезапно выясняется: далеко не каждый полный привод вытащит авто из сугроба.

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