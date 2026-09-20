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Регион 29

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Администрация Северодвинска сообщила о наличии топлива на заправках 20 сентября

На большинстве АЗС города бензин и дизтопливо доступны, но действуют лимиты на отпуск, а на нескольких станциях бензин временно закончился — поставки ожидаются с 12:00 до 16:00.

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