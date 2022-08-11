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Фейковые браки и ненастоящие отношения: российские звезды, которые любили друг друга только на камеру

Фейковые браки и ненастоящие отношения: российские звезды, которые любили друг друга только на камеру

В мире шоу-бизнеса увидеть реальную любовь очень сложно. Конечно, есть исключения, когда знаменитые люди встречаются и строят долгие семейные отношения.

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