МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов.

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