Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара

Со скандала начался визит в Катар президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Когда немецкий борт приземлился в аэропорту, перед трапом, конечно, расстелили красную дорожку, вот только встречать немецкого чиновника никто не пришел.
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