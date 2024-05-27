Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества на СВО

Находящийся в зоне СВО мэр приморского Большого Камня Рустям Абушаев получил орден Мужества. На фронт чиновник отправился в 2023 году, после того, как его заочно арестовали и объявили его в розыск по делу о мошенничестве.
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