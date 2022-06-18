Военное обозрение

3 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Что-ж, будет еще один экспонат в музее трофейного оружия.«Это шестой вид а...
  • KIRIL MOHOV
    нужна ответка в ту стороу.срочно.кандидатов дохера и больше.В Херсонской обла...
  • W357 Ц753W357
    Фашист фашиста всегда поддержит.В сербской прессе...

Украинские военные приняли российскую разведгруппу под Авдеевкой за своих

Украинские военные приняли российскую разведгруппу под Авдеевкой за своих

В сети публикуется видео, на котором показана профессиональная работа наших разведчиков в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх