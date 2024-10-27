Филипп Киркоров возмущен обвинениями в адрес Глюкозы

Певец высказался о скандале с Натальей Ионовой. «Была грозой нашего района»: Глюк’oza созналась в ошибках юности Социальные сетиНесколько дней назад Наталью Чистякову-Ионову задержали в аэропорту сотрудники правоохранительных органов.
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