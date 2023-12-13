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Калифорнийские учёные нашли связь между окрасом кошек и их характером

Калифорнийские учёные нашли связь между окрасом кошек и их характером

Учёные из Калифорнийского университета провели параллель между окрасом кошек и характером питомцев.Ученые из Калифорнии провели исследование, опросив множество владельцев кошек, и на основании их наблюдений выяснили, как через окрас животного можно предсказать его характер.

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