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Царьград

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Священники сняли вопрос: кого нельзя вносить в церковные записки и чем это грозит

Священники сняли вопрос: кого нельзя вносить в церковные записки и чем это грозит

Существуют категории людей, чьё поминовение в храме не совершается.Подача записок «О здравии» и «Об упокоении» — важная традиция для каждого православного христианина.

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