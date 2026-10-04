Священники сняли вопрос: кого нельзя вносить в церковные записки и чем это грозит

Существуют категории людей, чьё поминовение в храме не совершается.Подача записок «О здравии» и «Об упокоении» — важная традиция для каждого православного христианина.
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