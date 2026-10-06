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Медведев стало больше: в Приморье почти вдвое выросла популяция бурых и гималайских хищников

Медведев стало больше: в Приморье почти вдвое выросла популяция бурых и гималайских хищников

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября, ФедералПресс. За последнее десятилетие популяция бурого и гималайского медведей на территории Приморского края увеличилась практически вдвое.

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