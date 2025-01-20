БлокнотРУ Накануне в Сети завирусилось жуткое видео, опубликованное бойцами группировки войск «Север», которая освобождает Курскую область от ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уезжайте: Главу Мытищ выгоняют из России после вручения сертификата на квартиру многодетной семье
- «Чиновники занимаются разжиганием ненависти»: скандал с жилищным сертификатом семьи «патриота Таджикистана» вышел на федеральный уровень
- Почему молчит Алиев: от него нет ни извинений, ни опровержения опубликованных переговоров пилотов
Свежие комментарии