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«Превратились в удобрение»: бойцы ВС РФ уничтожили замучивших курских пенсионеров солдат ВСУ

«Превратились в удобрение»: бойцы ВС РФ уничтожили замучивших курских пенсионеров солдат ВСУ

БлокнотРУ Накануне в Сети завирусилось жуткое видео, опубликованное бойцами группировки войск «Север», которая освобождает Курскую область от ВСУ.

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Комментарии
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Маргарита Аюкаева
А Запад как всегда не орёт, что эта провокация русских? Свои морды не отворачивают от увиденного?
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4 час.
Горыныч
Меня, к сожалению, по возрасту и здоровью не берут на СВО. Но вот вешать это зверьё пойду, и лицо, как палачи, своё скрывать не буду.
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4 час.
Наталья
Я с вами.
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36 мин.

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