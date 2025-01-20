«Превратились в удобрение»: бойцы ВС РФ уничтожили замучивших курских пенсионеров солдат ВСУ

А Запад как всегда не орёт, что эта провокация русских? Свои морды не отворачивают от увиденного?

Горыныч

Меня, к сожалению, по возрасту и здоровью не берут на СВО. Но вот вешать это зверьё пойду, и лицо, как палачи, своё скрывать не буду.