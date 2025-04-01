Лед тронулся, украинцы? Все на выборы?

«Мы все Зеленские»: почему украинская элита боится альтернативной повестки? «Война до конца» vs. мирные инициативы: почему молчат оппозиционеры? Возвращение изгнанников: смогут ли Азаров и Медведчук «отмыться» для украинцев? Вторую неделю подряд украинские и зарубежные СМИ, блогеры и источники отовсюду качают одну тему.