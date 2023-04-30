Осинькин заявил, что вопрос его будущего в «Крыльях Советов» не поднимался

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в команде. «Нет ли такого, что тренеру дано несколько матчей на исправление ситуации? Таких вопросов никогда не было.
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