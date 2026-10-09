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Газета.ру

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Axios: Anthropic и OpenAI моделируют сценарии крупного инцидента с ИИ

Axios: Anthropic и OpenAI моделируют сценарии крупного инцидента с ИИ

Руководители Anthropic, OpenAI и других ИИ-компаний приватно прорабатывают сценарии публичного и политического бунта после катастрофического инцидента с искусственным интеллектом.

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