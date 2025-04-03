Главком НАТО назвал Россию «хронической угрозой» для США

ВАШИНГТОН, 3 апреля, ФедералПресс. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россию следует рассматривать как постоянную угрозу для безопасности США.
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