Свинцов не рекомендовал инвестировать в криптовалюты Telegram

29 июля 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что российским гражданам не следует вкладывать средства в криптовалюты и цифровые активы, связанные с мессенджером Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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