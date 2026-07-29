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Свинцов не рекомендовал инвестировать в криптовалюты Telegram

Свинцов не рекомендовал инвестировать в криптовалюты Telegram

29 июля 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что российским гражданам не следует вкладывать средства в криптовалюты и цифровые активы, связанные с мессенджером Telegram.

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