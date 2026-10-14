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Высотой с трехэтажный дом: археологи в Египте сделали неожиданное открытие

Высотой с трехэтажный дом: археологи в Египте сделали неожиданное открытие

Археологи обнаружили две статуи фараона Рамзеса II во время раскопок в провинции Гарбия в Египте. Об этом сообщили в местном туристическом ведомстве.

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