Военкор Коц задал закономерный и логичный вопрос – было ли замедление Starlink на самом деле? Как говориться, чтобы узнать, кто это сделал, обрати внимание, кому это на самом деле выгодно.
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