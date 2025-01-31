Поменялся формат оплаты визового сбора для визы в Германию

Визовый центр Германии перешел в онлайн-формат взимания визового сбора. «Информируем Вас, что запись на подачу документов на шенгенскую визу осуществляется путем онлайн оплаты установленного сервисного сбора», — сообщает пресс-служба визового центра Германии.
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