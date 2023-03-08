Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Шарипзянов об «Авангарде»: «Четко сыграем в обороне, будет большой шанс выиграть. У нас такие мастера – все равно свои голы забьют»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Сибирью». «Авангард» одержал победу со счетом 4:1 в четвертом матче серии Кубка Гагарина (3-1 в серии).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх