Дом с подземным паркингом построят по реновации в Конькове

Утвержден проект строительства дома по программе реновации в районе Коньково на юго-западе столицы. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.