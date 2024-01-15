Дом с подземным паркингом построят по реновации в Конькове

Утвержден проект строительства дома по программе реновации в районе Коньково на юго-западе столицы. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.
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