Яз көне пион куагын нигә гуматлар белән эшкәртәләр?

Чалмабаш, ягъни пион – җәй башында бакчада хуш исләр таратып утыра торган купшы чәчәкләрнең берсе. Кыштан соң бу чалма чәчәк тизрәк тернәкләнеп китсен өчен нинди тәрбия күрсәтергә соң? Пион бер урында 10-15 ел әйбәт кенә үсәргә мөмкин.
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