В украинском конфликте виновато НАТО: считающий так Жан-Люк Меланшон стремится в премьеры Франции

Среди победителей выборов во Франции Жан-Люк Мелашон выделился позицией по Украине REUTERS Неожиданные результаты второго тура досрочных выборов во Франции, похоже, поставили в тупик представителей всех трех основных политических лагерей страны.
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