Национализация тихой сапой

Валентина

Вообще надо вернуть государству из частных рук всю добычу полезных ископаемых: то, что находится в недрах России должно принадлежать народу России, а не давать наживаться на всенародном достоянии этой сегодняшней "кучке". Я уж не говорю о ВПК. Это и так понятно, что должно быть в руках государства, если мы хотим спокойно жить.