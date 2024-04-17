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Национализация тихой сапой

Национализация тихой сапой

Часть отеля Four Seasons и галерею "Модный сезон", бенефициаром которой является бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, хотят передать государству, пишет РБК со ссылкой на выписку ЕГРН.

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Комментарии
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Владимир
А вот крупных олигархов национализация не коснется.
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16 час.
Валентина
Вообще надо вернуть государству из частных рук всю добычу полезных ископаемых: то, что находится в недрах России должно принадлежать народу России, а не давать наживаться на всенародном достоянии  этой сегодняшней &quot;кучке&quot;. Я уж не говорю о ВПК. Это и так понятно, что должно быть в руках государства, если мы хотим спокойно жить.
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14 час.

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