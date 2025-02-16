Как очистить желудок

В домашних условиях процедура может навредить.Когда вызывать скорую помощь Срочно позвоните в скорую помощь по номерам 103 или 112, если дома кто-то проглотил чужие таблетки, принял большую дозу лекарства или выпил вещество, которое может быть токсичным.
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