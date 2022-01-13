В ВОЗ сообщили о превращении коронавируса в эндемичную инфекцию

Коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
Коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
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