Появившиеся сообщения о срыве сделки между Россией и Ираном по поводу закупки последним истребителей Су-35 вызвали бурные споры в Сети.
"Москва встала в штыки": Чем так Россия "обидела" Иран, что персы резко отказались от покупки российских истребителей Су-35
Комментарии
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Дмитрий Коцерго
Где персы, а где те арабы, на нюх не переносящие персов...
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4 час.
ДК
Дмитрий Коцерго
У Путина второе предложение всегда значительно хуже первого, но лучше третьего. А четвёртого не будет. Так что торгуйтесь, торгуйтесь...
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4 час.
Скиф Туран
К персам из Ирана, можно от носится двояко. Я, общался с женщиной, в МИРТЕСЕН, она рассказала очень интересные вещи, которых не было на страницах учебников истории в школе. Оказывается, Иран, во время Великой смуты, мог захватить всё Приволжье, вместо этого, он первому Романову прислал два парусных корабля с серебром и золотом чтобы тот смог удержатся у власти. Сама, эта женщина, внучка русских мигрантов, дворян из Орловской области. С её слов, таких горемык, как её предки прибыло порядка двух миллионов. Иранцы, отнеслись к беженцам очень хорошо. В Иране, до сих пор существует русская диаспора. Количество её членов сократилось до 20 000-ти человек. Остальные ассимилировались. Недавно Патриарх отправил русским-иранцам священника. На севере Ирана, очень развиты прорусские настроения. Русский язык в почте до такой степени, что профессор Дугин, читал лекции на русском языке.
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2 час.
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