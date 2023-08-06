"Москва встала в штыки": Чем так Россия "обидела" Иран, что персы резко отказались от покупки российских истребителей Су-35

Скиф Туран

К персам из Ирана, можно от носится двояко. Я, общался с женщиной, в МИРТЕСЕН, она рассказала очень интересные вещи, которых не было на страницах учебников истории в школе. Оказывается, Иран, во время Великой смуты, мог захватить всё Приволжье, вместо этого, он первому Романову прислал два парусных корабля с серебром и золотом чтобы тот смог удержатся у власти. Сама, эта женщина, внучка русских мигрантов, дворян из Орловской области. С её слов, таких горемык, как её предки прибыло порядка двух миллионов. Иранцы, отнеслись к беженцам очень хорошо. В Иране, до сих пор существует русская диаспора. Количество её членов сократилось до 20 000-ти человек. Остальные ассимилировались. Недавно Патриарх отправил русским-иранцам священника. На севере Ирана, очень развиты прорусские настроения. Русский язык в почте до такой степени, что профессор Дугин, читал лекции на русском языке.