Даниил Серохвостов: «Почему проиграл Латыпову на финише? Я же не должен его дома обгонять. Если б не сдался, то выиграл бы»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о прозвище товарища по команде Даниила Серохвостова.  «Почему Серохвостов монгол? Он когда-то сказал, что живет в Барнауле.

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