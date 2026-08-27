В Барнауле откроется художественная выставка, посвящённая Дню города

В экспозиции будут представлены работы художницы Анны Полторыхиной, в которых город предстанет не как набор узнаваемых достопримечательностей, а как пространство личных воспоминаний, атмосферы и повседневной жизни.
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