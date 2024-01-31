Памяти Льва Рубинштейна: Как стал непримиримым борцом с СССР сын пламенных комсомольцев

А что хотел "борец с СССР"? "Украинцы" сейчас тоже борются с Россией...

bb

buhjr14 buhjr

Борец, борец... сидел в библиотеки, что бы не стать предателем. Пустая статья, образ не раскрыт, достижения не представлены, .... Из статьи вывод : Он был не кем и стал не чем. Тех кого обливал нечистотам подняли его из грязи.