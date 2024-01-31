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Свежие комментарии

  • buhjr14 buhjr
    Борец, борец... сидел в библиотеки, что бы не стать предателем. Пустая статья, образ не раскрыт, достижения не предст...Памяти Льва Рубин...
  • Alexander Samokhin
    А что хотел "борец с СССР"? "Украинцы" сейчас тоже борются с Россией...Памяти Льва Рубин...
  • Ингерман Ланская
    ну, не надо свои хотелки намазывать на всех. подавляющее большинство этого хлама давноооо уж выкинуто и давнооо уж сг...7 вещей из СССР, ...

Памяти Льва Рубинштейна: Как стал непримиримым борцом с СССР сын пламенных комсомольцев

Памяти Льва Рубинштейна: Как стал непримиримым борцом с СССР сын пламенных комсомольцев

В литературном мире Лев Рубинштейн был фигурой культовой. Его называли одним из основателей московского концептуализма, но широкий круг любителей поэзии принял и полюбил Льва Рубинштейна за его короткие злободневные стихи, которые часто были написаны на карточках и стали основой для нового жанра – картотеки.

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Комментарии
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Alexander Samokhin
А что хотел &quot;борец с СССР&quot;? &quot;Украинцы&quot; сейчас тоже борются с Россией...
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21 час.
bb
buhjr14 buhjr
Борец, борец... сидел в библиотеки, что бы не стать предателем. Пустая статья, образ не раскрыт, достижения не представлены,  .... Из статьи вывод : Он был не кем и стал не чем. Тех кого обливал нечистотам  подняли его из грязи.
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19 час.

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