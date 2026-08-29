Пресс-служба Израиля сообщила об ударе по командиру ХАМАС в Газе

Израильские военные нанесли удар по командиру ХАМАС в Дейр-эль-Балаха, сектор Газа. Радикал скрывался в больнице "Шухада аль-Акса".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Илон Маск поддерж...
- Проспект Соколова...
- Шквал огня: у бер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым