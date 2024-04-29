"Страна.ua": водителей грузовиков снимают с рейсов и отправляют в воинские части

Водителей украинских грузовиков, возвращающихся домой из-за рубежа, снимают с рейсов и силой доставляют в Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для отправки в ряды Вооруженных сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии