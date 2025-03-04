БПЛА Франции был «обработан» российским Су-35 и потерял управление

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что в воскресенье 2 марта в восточной части Средиземного моря произошел инцидент с участием российского истребителя Су-35 и французского беспилотника Reaper.
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