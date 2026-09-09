На "Иннопром. Индия" представлена неваляшка в индийском костюме

На выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели с 9 по 11 сентября представлена уникальная тамбовская неваляшка в сари.
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