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Следы медведя заметили возле двух сел в Алтайском крае

Следы медведя заметили возле двух сел в Алтайском крае

В Первомайском районе Алтайского края заметили следы медведя. Их обнаружили возле микрорайона Рощино села Фирсово и рядом с бывшим лагерем "Радуга" в селе Санниково, сообщает пресс-служба администрации Санниковского сельсовета.

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