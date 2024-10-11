Студент колледжа на Ленинградском проспекте введен в спектакль «Современника»

Студент 4 курса «Актерского искусства» (мастерская А. С. Волобуева и А. Е. Кузина) Московского театрального колледжа имени Леонида Филатова Григор Кондахчан с 9 октября введен в спектакль «Пигмалион» Московского театра Современник на роль Фредди Эйнсфорд-Хилл.