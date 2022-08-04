За два депутатских мандата в новосибирском Заксобрании будут бороться 14 человек

На заседание Новосибирского облизбиркома подвели итоги регистрации кандидатов. На выдвижение и регистрацию для участия в дополнительных выборах депутатов областного парламента по одномандатным округам №4 и №10 подали документы 14 кандидатов.
На заседание Новосибирского облизбиркома подвели итоги регистрации кандидатов. На выдвижение и регистрацию для участия в дополнительных выборах депутатов областного парламента по одномандатным округам №4 и №10 подали документы 14 кандидатов.
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