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За два депутатских мандата в новосибирском Заксобрании будут бороться 14 человек

За два депутатских мандата в новосибирском Заксобрании будут бороться 14 человек

На заседание Новосибирского облизбиркома подвели итоги регистрации кандидатов. На выдвижение и регистрацию для участия в дополнительных выборах депутатов областного парламента по одномандатным округам №4 и №10 подали документы 14 кандидатов.

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