Иммунолог Иванова рассказала, что действительно укрепляет иммунитет

Сбалансированное питание и физическая активность действительно помогают поддерживать иммунную систему, тогда как многие аптечные средства «для повышения иммунитета» не имеют убедительной доказательной базы, рассказала в беседе с Пятым каналом иммунолог Олеся Иванова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Владивостоке п...
- ГБ Охота уже началас...
- ГБ Расправа над Зеле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым