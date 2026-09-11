Иммунолог Иванова рассказала, что действительно укрепляет иммунитет

Сбалансированное питание и физическая активность действительно помогают поддерживать иммунную систему, тогда как многие аптечные средства «для повышения иммунитета» не имеют убедительной доказательной базы, рассказала в беседе с Пятым каналом иммунолог Олеся Иванова.