Прафсаюзы вывучылі стан аховы працы на Бабруйшчыне.

Семінар-нарада з удзелам прадстаўнікоў прафсаюзных арганізацый, грамадскіх інспектараў па ахове працы і кіраўніцтва арганізацый па тэме выканання заканадаўства аб ахове працы ва ўстановах, арганізацыях і прадпрыемствах прайшоў у пятніцу ў Бабруйскім райвыканкаме.
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