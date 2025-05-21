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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Прафсаюзы вывучылі стан аховы працы на Бабруйшчыне.

Прафсаюзы вывучылі стан аховы працы на Бабруйшчыне.

Семінар-нарада з удзелам прадстаўнікоў прафсаюзных арганізацый, грамадскіх інспектараў па ахове працы і кіраўніцтва арганізацый па тэме выканання заканадаўства аб ахове працы ва ўстановах, арганізацыях і прадпрыемствах прайшоў у пятніцу ў Бабруйскім райвыканкаме.

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