Гидрометцентр РФ: в Москве в субботу ожидается до +5°C

В субботу в Москве ожидается облачная погода и до +5°C тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. По информации синоптиков, днем в столице ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.
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