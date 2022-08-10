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Где смотреть «Осасуна» – «Севилья» в Казахстане 13 августа

«Осасуна» сыграет с «Севильей» в 1-м туре Ла Лиги. Матч начнется 13 августа в 01:00 по Нур-Султану. Посмотреть можно будет по телеканалу Setanta Sports 2.

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