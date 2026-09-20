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Аргументы и Факты

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Силы ПВО ночью сбили над территорией РФ свыше 1100 беспилотников ВСУ

Силы ПВО ночью сбили над территорией РФ свыше 1100 беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны в ночное время с 19 на 20 сентября нейтрализовала над акваторией и регионами РФ 1110 беспилотников киевского режима, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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