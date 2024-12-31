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  • OlegЫЧ
    Ну Поцелуй хохла в жопу, и повинись перед этими пидорами, и скажи им ты с ними одной крови из одной жопы.Ну вот и случилос...
  • Константин Самарин
    А нам всё вешали лапшу на уши, мол в Николаеве и Олессе УСПЕШНО поражены цеха по производству беспилотных судов. Отку...Ну вот и случилос...
  • Александр Рожков
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Ровно 25 лет назад Ельцин произнёс своё знаменитое «Я устал, я ухожу

Ровно 25 лет назад Ельцин произнёс своё знаменитое «Я устал, я ухожу» Ровно 25 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке и о назначении и.

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