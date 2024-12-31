Ровно 25 лет назад Ельцин произнёс своё знаменитое «Я устал, я ухожу» Ровно 25 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке и о назначении и.
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Ровно 25 лет назад Ельцин произнёс своё знаменитое «Я устал, я ухожу» Ровно 25 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке и о назначении и.
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