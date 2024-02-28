В Петербурге экс-начальника таможенного поста осудят за взятки

Прокуратура также требует изъять недвижимость и автомобили обвиняемого. В Петербурге утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Светогорск Выборгской таможни.
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