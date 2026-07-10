НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Пытаясь понять позицию Трампа по Украине, нужно помнить одно: у него ее нет

Пытаясь понять позицию Трампа по Украине, нужно помнить одно: у него ее нет

Выступление Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским наделало много необоснованного шуму Фото: Press Service Of The President O/Press Service Of The President O/Global Look Press Пассажи о «обратившемся» американском президенте переполнили отечественное инфополе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии