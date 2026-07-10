Пытаясь понять позицию Трампа по Украине, нужно помнить одно: у него ее нет

Выступление Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским наделало много необоснованного шуму Фото: Press Service Of The President O/Press Service Of The President O/Global Look Press Пассажи о «обратившемся» американском президенте переполнили отечественное инфополе.
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