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Россиянам подсказали, как спастись от предстоящей мощной магнитной бури

Россиянам подсказали, как спастись от предстоящей мощной магнитной бури

Ученые прогнозируют мощную магнитную бурю 22 июля. Отмечается, что на Солнце было обнаружено семь вспышек, одна из которых класса М, что увеличивает вероятность появления бури и ее влияния на метеозависимых людей.

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