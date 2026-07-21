Россиянам подсказали, как спастись от предстоящей мощной магнитной бури

Ученые прогнозируют мощную магнитную бурю 22 июля. Отмечается, что на Солнце было обнаружено семь вспышек, одна из которых класса М, что увеличивает вероятность появления бури и ее влияния на метеозависимых людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии