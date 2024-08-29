Что происходит между Орбакайте и Пугачевой

Орбакайте и Пугачева. Фото: tvcenter.ruЗа последние годы встречи певицы Кристины Орбакайте и ее знаменитой матери, бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой стали редкостью, а их совместные появления на публике стали почти невозможными.