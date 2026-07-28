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Армянский экспорт под ударом. Пашинян попросил Путина решить проблему с поставками товаров

Армянский экспорт под ударом. Пашинян попросил Путина решить проблему с поставками товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки армянской продукции.

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot;Пашинян попросил Путина решить проблему с поставками товаров&quot;  Прежде чем плевать, необходимо четко определить направление и скорость ветра. Теперь утирайтесь своим же....
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