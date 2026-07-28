Армянский экспорт под ударом. Пашинян попросил Путина решить проблему с поставками товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки армянской продукции.
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